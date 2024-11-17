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Тарасова назвала россиянку лидером мирового фигурного катания

Тренер Тарасова считает, что Петросян лидер мирового фигурного катания

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала ученицу Этери Тутберидзе Аделию Петросян лидером мирового катания. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Короткие программы девушек прошли потрясающе. Не знаю, каким будет чемпионат Европы, но наши соревнования мирового уровня. Я наслаждаюсь! Да, конечно, Петросян — лидер мирового фигурного катания», — заявила Тарасова.

Петросян — действующая чемпионка России. Она — двукратная победительница финала гран-при России (2023, 2024), бронзовая медалистка национального первенства (2022).На пятом этапе Гран-при России Петросян выиграла короткую программу. Произвольные прокаты фигуристы покажут 17 ноября.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее американка посочувствовала российским фигуристам из-за отстранения.

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