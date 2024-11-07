«Это политика»: американка посочувствовала российским фигуристам из-за отстранения

Чемпионка США в женском одиночном катании Эмбер Гленн, которая завоевала золотую медаль на прошедшем этапе международного Гран-при во Франции, посочувствовала российским фигуристам, которые не могут выступать на международной арене из-за отстранения, и заявила о тесной связи спорта с политикой в России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да, это политика. Я не могу себе представить, как это тяжело, особенно для молодых спортсменов, которые не до конца понимают, почему все так. Но, мне кажется, в России фигурное катание и вообще спорт сильно связаны с государством. <...> Да, происходящее не вина российских фигуристов, сочувствую тем девушкам и парням, которые прилагают столько усилий, но ограничены в возможностях», — заявила Гленн.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее стало известно, что Алена Косторная и Георгий Куница пропустят два сезона.