Футболист сборной Брунея Хазик Касуфиль выразил желание остаться в России. Слова игрока приводит Metaratings.

«Я впервые оказался в России. В Краснодаре очень красиво. Стадион просто великолепный. Хотел бы я остаться здесь? Да, очень хотел бы», — заявил Касуфиль.

Игрок добавил, что является профессиональным футболистом, а в свободное время ведет собственный бизнес. Касуфиль рассказал, что его мечта — играть за лондонский «Арсенал».

16 ноября сообщалось, что футболисты сборной Брунея отправились в бар после поражения от России.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Ранее «Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России.