Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист сборной Брунея хочет остаться в России

Футболист сборной Брунея Касуфиль заявил, что хотел бы остаться в России

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист сборной Брунея Хазик Касуфиль выразил желание остаться в России. Слова игрока приводит Metaratings.

«Я впервые оказался в России. В Краснодаре очень красиво. Стадион просто великолепный. Хотел бы я остаться здесь? Да, очень хотел бы», — заявил Касуфиль.

Игрок добавил, что является профессиональным футболистом, а в свободное время ведет собственный бизнес. Касуфиль рассказал, что его мечта — играть за лондонский «Арсенал».

16 ноября сообщалось, что футболисты сборной Брунея отправились в бар после поражения от России.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Ранее «Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами