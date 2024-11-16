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«Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России

Женская команда «Зенита» обыграла ЦСКА со счетом 1:0 и стала чемпионом России

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Женская команда «Зенита» обыграла ЦСКА в матче 26-го тура Суперлиги и завоевала золотые медали чемпионата России.

Встреча, проходившая на стадионе «Академия Газпром», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяек поля.

Единственный мяч в этом матче забила форвард «сине-бело-голубых» Присцила Чинчилья на 34-й минуте.

Для того, чтобы стать чемпионками, женской команде ЦСКА необходимо было побеждать. В итоговой турнирной таблице Суперлиги «Зенит» завоевал первое место, набрав 68 очков за 24 матча. ЦСКА стал вторым, у них 62 балла. Бронзовым призером турнира стал «Спартак». Подопечные Вадима Козлова в последнем матче сыграли вничью с московским «Локомотивом» — 0:0. В итоговой таблице у этих коллективов по 50 очков, но «Спартак» занял позицию выше, благодаря разнице мячей. Встреча первого круга также завершилась со счетом 0:0. Разница мячей у «Спартака» составила +32 (50-18), а у «Локомотива» — +26 (41:15).

«Зенит» стали чемпионками третий раз подряд. В прошлом сезоне ЦСКА также стал вторым, а третье место занял «Локомотив».

Ранее московский «Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора.

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