Российский футболист рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии

Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу» рассказал, что в чешской «Спарте», за которую он выступал, были введены обязательные ужины после матчей.

«Пиво или не пиво, но сидишь, отдыхаешь. А не пришел — сразу штраф», — рассказал футболист.

Также Караваев добавил, что на стадионе команды находился холодильник с пивом, которое каждый игрок мог пить. Российский футболист играл в Чехии с 2014-го по 2018-й год. Он выступал за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту». В составе последнего клуба Караваев становился лучшим игроком сезона.

До этого другой игрок петербургского клуба Максим Глушенков признался, что позволяет себе употреблять алкогольные напитки, и заявил о любви к пиву.

«Да, конечно, пивка. После игры — это вообще классика. Два [пива] — это норма. Немного пьют колу… Но смысл пить колу, если можно выпить пива?» — заявил он.

В РПЛ сыграно 15 туров. По итогам первой половины сезона лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. На один балл от «быков» отстает «Зенит», а замыкает тройку лучших «Локомотив», который набрал 34 балла. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» проиграл клубу Моуринью в товарищеском матче.