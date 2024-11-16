«Неуважительно»: бой Майка Тайсона с Джейком Полом назвали издевательством

Чемпион мира и Европы по кикбоксингу, а также бывший боксер Андрей Сироткин признался, что не смотрел бой 58-летнего Майка Тайсона с блогером Джейком Полом, поскольку считает это издевательством. Его слова приводит MMA.Metaratings.ru.

«Конечно, Пол дал Тайсону заработать. Но издеваться над легендой и вгонять в такие условия — это неуважительно. Я такое не смотрел и смотреть не буду. Пол — молодец, бабки есть и себя раскручивает. С точки зрения популярности он все делает правильно. К нему вопросов нет», — заявил он.

Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее Майк Тайсон сделал заявление после поражения от Джейка Пола.