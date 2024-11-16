Фигуристку Трусову обвинили во лжи

Певица Мария Зайцева ответила на обвинения российской фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой), которая заявила о нечеловеческом отношении исполнительницы к ней из-за отказа исполнять песню «Diamonds» на репетиции шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Поэтому заявления Александры, что композиция для ее выступления была спета один раз, являются ложными. Информация о том, что она меня просила лично спеть еще раз или запрашивала фонограмму, также является ложной, что могут подтвердить организаторы, которые присутствовали на репетиции и вели диалог с моей командой», — заявила Зайцева.

Трусова показала номер под указанную композицию, а уже в общении с журналистами обвинила Зайцеву в нечеловеческом отношении. Шоу Медведевой состоялось 15 ноября в честь предстоящего юбилея спортсменки, которой 19 числа исполнится 25 лет.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

15 сентября она представила произвольную программу. Фигуристка зашла на четверной лутц, докрутила его, но упала. Также Трусова выполнила тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Ранее Татьяна Тарасова разозлилась из-за вопроса о сменившей гражданство российской фигуристке.