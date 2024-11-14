Тарасова разозлилась из-за вопроса о сменившей гражданство российской фигуристке

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на вопрос о российской фигуристке Софье Самоделкиной, которая выступает под флагом Казахстана, и заявила, что совершенно не интересуется ее результатами. Слова тренера приводит Sport24.

«Чего это следите за Самоделкиной? Она что, наша спортсменка? У нее своя жизнь, она о ней заботится сама, и никакого отношения к ней не имею и не имела. <...> Это не девочка, которая даст нам результат или что-то в этом роде. Она что, звезда какая-то?» — заявила Тарасова.

Самоделкина выиграла серебро на турнире в Эстонии 13 ноября.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Ранее Самоделкина заявила, что не жалеет о смене гражданства.