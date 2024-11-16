«Боялся, что он сделает мне больно»: Джейк Пол о победе над Майком Тайсоном

Блогер Джейк Пол высказался после своей победы над 58-летним боксером Майком Тайсоном на вечере бокса в Арлингтоне и заявил, что для него поединок был тяжелым. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Прежде всего, уважение Майку, он легенда, если бы не он, нас бы здесь не было. Это был тяжелый бой. Пытался ли я его нокаутировать? Я пытался сделать ему больно, но я и боялся, что он сделает больно мне», — сказал Пол.

Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее Майк Тайсон сделал заявление после поражения от Джейка Пола.