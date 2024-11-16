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«Мне было больно»: Майк Тайсон объяснил, зачем ударил соперника до боя

Майк Тайсон об ударе Джейка Пола: он наступил мне на палец, пришлось ответить

Американский боксер Майк Тайсон объяснил, зачем ударил блогера Джейка Пола на битве взглядов перед их очным поединком. Слова спортсмена приводит журналист и инсайдер Майкл Бенсон на своей странице в социальной сети X.

«Я был в носках, а он в кроссовках. Он наступил мне на палец, потому что он придурок. Мне было очень больно и пришлось ответить», — заявил Тайсон.

Бой Тайсона и Пола проходит в Арлингтоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, который, согласно правилам, будет состоять из восьми раундов по две минуты.

До этого боя последний раз 58-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса — младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

21 июля Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее Майк Тайсон рассказал о своем настрое перед боем с Джейком Полом.

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