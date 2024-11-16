Голые ягодицы Майка Тайсона были показаны в эфире перед его боем с Полом

Журналисты Netflix отправились в раздевалку 58-летнего Майка Тайсона, чтобы взять у него интервью перед боем боксера с блогером Джейком Полом на вечере бокса в Арлингтоне. Об этом сообщает The Sun.

По ходу съемки в кадр попал Тайсон, снятый со спины, его ягодицы были обнажены, а у боксера не оказалось никаких вещей, чтобы их прикрыть.

Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

До этого боя в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее Майк Тайсон объяснил, зачем ударил соперника до боя.