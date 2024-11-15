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Футболист сборной России назвал Бруней самым легким соперником

Защитник сборной России Круговой: легче Брунея соперников не было

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник сборной России Данил Круговой заявил, что у команды не было соперников легче, чем Бруней. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

«Легче сборной Брунея соперников не было. Главное, что победили, хотя это было не главным для нас. Главное было хорошо отыграть, создавать моменты и не пропустить. Думаю, все довольны. Не самая сильная сборная, но что есть, то есть», — заявил Круговой.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Ранее тренер сборной Брунея заявил, что не считает разгромное поражение от России позором.

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