ГООООООООООООООООООООООЛ! Лечи Садулаев — 5:0! Первым же касанием забивает вингер «Ахмата». Подача с левого края штрафной от лицевой в исполнении Кругового и изящный кивок головой.
Сразу же ударом Мостового заканчивается атака — в сетку с внешней стороны.
Замены у сборной России: Станислав Агкацев занял место в воротах вместо Ильи Лантратова, а Лечи Садулаев поменял Ивана Облякова.
Поеееееехали! Второй тайм начался.
Очень удачное и быстрое начало сборной России. Атаковать команда Валерия Карпина не перестала и потом, но мяч пока больше не идет в ворота. Впрочем, и 4:0 — очень солидный задел. Ждем, что будет во второй половине игры.
Свисток арбитра отправляет команды на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
Добирается головой Черников до мяча после подачи с угла поля, но опасным удар не выходит.
После опасного удара Кривцова в очередной позиционной атаки России мяч после рикошета от защитника уходит на угловой.
Вся игра у и внутри брунейской штрафной.
После проникающей передачи в правый полуфланг Обляков делает в штрафной пас назад под удар Чалову, который бьет в касание выше ворот.
Блокируют брунейцы удар Облякова, а дальше россияне залезают в офсайд.
Накрыли россияне соперников на выходе из штрафной, и Валентин Пальцев после обработки нанес классный дальний удар — в сантиметрах над перекладиной.
Неудачный удар Караваева после подачи углового — неточно.
Блокируют брунейские защитники удар из своей штрафной.
Дальний удар сегодняшнего капитана сборной России Александра Черникова — мяч летит выше ворот.
ГООООООООООООООООЛ! Иван Обляков — 4:0! Ковыряли, ковыряли мяч в чужой штрафной российские футболисты. В итоге он после удара и рикошета чуть не перелетел голкипера. Вернее, перелетел и попал в перекладину, а на добивании Обляков головой внес в сетку.
Обляков пробил штрафной. Над стенкой, но и над воротами.
Пауза в игре. Эффенди лежит на газоне и держится за бедро. Пострадал после подката российского футболиста.
Федор Чалов очередной удар наносит после быстрой атаки России правым флангом и выпущенного Сьяфик-бином мяча из рук после прострела. В упор, но с острого угла бил Чалов и не попал в ворота.
Мостовой получил мяч в штрафной слева, переложил под правую ногу и пробил в ближний угол — потащил голкипер!
Дальний удар Пруцева — выше ворот.
Обляков закидывает защитника за спину, Мостовой бьет влет, но голкипер отражает ногой. Атака продолжается, и во второй фазе Мостовой отдал Облякову, а тот внешней навесил на Чалова, который головой пробил выше.
Иван Обляков забил еще один мяч в атаке сборной России, но на этот раз из-за офсайда. Причем, возможно, его даже не было. Но матч проходит без VAR, проверять не будут.
ГООООООООООООООООООЛ! Евгений Морозов — 3:0! Караваев подал угловой, пытались вынести защитники из штрафной, но Юра Путера сделал это прямо на Евгения Морозова, который принял и с лета пробил с восьми метров с рикошетом.
Очередной прострел, теперь от Мостового, после прорыва левым полуфлангом — голкипер Сьяфик-бин в прыжке выбивает кулаками.
ГООООООООООООООООЛ! Нурихван-бин Оттман (в свои ворота) — 2:0! Прорыв по левому флангу после классной стеночки с Мостовым, Караваев простреливал в штрафную, но до Чалова мяч не доходит, потому что соперник в подкате вгоняет его в свои ворота.
Пальцев снова решается на длинную передачу, но на этот раз исполняет неудачно.
Сборная России полностью контролирует мяч, события не форсирует, но готовит позиционное наступление.
ГОООООООООООООООООЛ! Иван Обляков — 1:0! Первая же атака сборной России закончилась голом. После заброса из глубины от Пальцева соперник сам скинул на Андрея Мостового к линии штрафной. Тот отдал вперед Кривцову, который пяткой пытался забить, но сделал голевой пас набежавшему и внесшему мяч в сетку с полуметра Облякова.
Поееееееехали! Матч начался.
Главный арбитр матча Рустам Лутфуллин из Узбекистана.
А вот состав сборной Брунея от бразильского специалиста Винисиуса Эутропио:
Сьяфик-бин — Юра Путера, Отман, Сиса, Шарифф, Эмбран, Али-Рахман, Салех, Эффенди, Рамлли, бин Саид.
Вот кого Валерий Карпин выпустил с первых минут в составе сборной России:
Лантратов, Караваев, Пальцев, Морозов, Круговой, Пруцев, Черников, Кривцов, Обляков, Чалов, Мостовой.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче на стадионе «Краснодар» сборная России принимает Бруней. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.