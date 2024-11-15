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Спорт

Чистая экзотика: Россия против Брунея. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Бруней. ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В товарищеском матче на стадионе «Краснодар» сборная России под руководством Валерия Карпина принимает гостей из Брунея. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024. Товарищеские матчи
2-й тайм
15 ноября 19:00
Россия
1' Обляков
10' Морозов
29' Обляков
4 : 0
Бруней
7' Отман
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм

1' Обляков

7' Отман 10' Морозов

29' Обляков

2-й тайм
Трансляция
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49'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Лечи Садулаев — 5:0! Первым же касанием забивает вингер «Ахмата». Подача с левого края штрафной от лицевой в исполнении Кругового и изящный кивок головой.

48'

Сразу же ударом Мостового заканчивается атака — в сетку с внешней стороны.

46'

Замены у сборной России: Станислав Агкацев занял место в воротах вместо Ильи Лантратова, а Лечи Садулаев поменял Ивана Облякова.

46'

Поеееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Очень удачное и быстрое начало сборной России. Атаковать команда Валерия Карпина не перестала и потом, но мяч пока больше не идет в ворота. Впрочем, и 4:0 — очень солидный задел. Ждем, что будет во второй половине игры.

45+2'

Свисток арбитра отправляет команды на перерыв.

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

45'

Добирается головой Черников до мяча после подачи с угла поля, но опасным удар не выходит.

45'

После опасного удара Кривцова в очередной позиционной атаки России мяч после рикошета от защитника уходит на угловой.

43'

Вся игра у и внутри брунейской штрафной.

40'

После проникающей передачи в правый полуфланг Обляков делает в штрафной пас назад под удар Чалову, который бьет в касание выше ворот.

38'

Блокируют брунейцы удар Облякова, а дальше россияне залезают в офсайд.

36'

Накрыли россияне соперников на выходе из штрафной, и Валентин Пальцев после обработки нанес классный дальний удар — в сантиметрах над перекладиной.

34'

Неудачный удар Караваева после подачи углового — неточно.

32'

Блокируют брунейские защитники удар из своей штрафной.

31'

Дальний удар сегодняшнего капитана сборной России Александра Черникова — мяч летит выше ворот.

29'

ГООООООООООООООООЛ! Иван Обляков — 4:0! Ковыряли, ковыряли мяч в чужой штрафной российские футболисты. В итоге он после удара и рикошета чуть не перелетел голкипера. Вернее, перелетел и попал в перекладину, а на добивании Обляков головой внес в сетку.

27'

Обляков пробил штрафной. Над стенкой, но и над воротами.

26'

Пауза в игре. Эффенди лежит на газоне и держится за бедро. Пострадал после подката российского футболиста.

23'

Федор Чалов очередной удар наносит после быстрой атаки России правым флангом и выпущенного Сьяфик-бином мяча из рук после прострела. В упор, но с острого угла бил Чалов и не попал в ворота.

21'

Мостовой получил мяч в штрафной слева, переложил под правую ногу и пробил в ближний угол — потащил голкипер!

18'

Дальний удар Пруцева — выше ворот.

15'

Обляков закидывает защитника за спину, Мостовой бьет влет, но голкипер отражает ногой. Атака продолжается, и во второй фазе Мостовой отдал Облякову, а тот внешней навесил на Чалова, который головой пробил выше.

13'

Иван Обляков забил еще один мяч в атаке сборной России, но на этот раз из-за офсайда. Причем, возможно, его даже не было. Но матч проходит без VAR, проверять не будут.

10'

ГООООООООООООООООООЛ! Евгений Морозов — 3:0! Караваев подал угловой, пытались вынести защитники из штрафной, но Юра Путера сделал это прямо на Евгения Морозова, который принял и с лета пробил с восьми метров с рикошетом.

8'

Очередной прострел, теперь от Мостового, после прорыва левым полуфлангом — голкипер Сьяфик-бин в прыжке выбивает кулаками.

7'

ГООООООООООООООООЛ! Нурихван-бин Оттман (в свои ворота) — 2:0! Прорыв по левому флангу после классной стеночки с Мостовым, Караваев простреливал в штрафную, но до Чалова мяч не доходит, потому что соперник в подкате вгоняет его в свои ворота.

6'

Пальцев снова решается на длинную передачу, но на этот раз исполняет неудачно.

5'

Сборная России полностью контролирует мяч, события не форсирует, но готовит позиционное наступление.

2'

ГОООООООООООООООООЛ! Иван Обляков — 1:0! Первая же атака сборной России закончилась голом. После заброса из глубины от Пальцева соперник сам скинул на Андрея Мостового к линии штрафной. Тот отдал вперед Кривцову, который пяткой пытался забить, но сделал голевой пас набежавшему и внесшему мяч в сетку с полуметра Облякова.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

19:00

Главный арбитр матча Рустам Лутфуллин из Узбекистана.

18:55

А вот состав сборной Брунея от бразильского специалиста Винисиуса Эутропио:

Сьяфик-бин — Юра Путера, Отман, Сиса, Шарифф, Эмбран, Али-Рахман, Салех, Эффенди, Рамлли, бин Саид.

18:50

Вот кого Валерий Карпин выпустил с первых минут в составе сборной России:

Лантратов, Караваев, Пальцев, Морозов, Круговой, Пруцев, Черников, Кривцов, Обляков, Чалов, Мостовой.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче на стадионе «Краснодар» сборная России принимает Бруней. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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