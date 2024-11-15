Тренер сборной Брунея не считает разгромное поражение от России позором

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что не считает разгромное поражение от команды России позором. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не удалось проявить себя в этом матче, но у нас все впереди. Сборная России — сильный соперник. Конечно, это не было никаким позором. Мы готовились играть, с уважением относились к сборной России», — заявил наставник брунейцев.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Ранее бывший футболист сравнил матчи России с Брунеем и «Зенита» с «Фенербахче».