Бывший футболист сравнил матчи России с Брунеем и «Зенита» с «Фенербахче»

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о товарищеских матчах сборной России с Брунеем и санкт-петербургского «Зенита» с турецким «Фенербахче», которые состоятся в один день.

«По интересу отдам предпочтение матчу «Зенита», чем сборной России. Хотя бы в записи уже постараюсь посмотреть обе игры. Мне интересно, как Семак построит игру против Моуринью и как сыграют наши футболисты, чтобы обратить на себя внимание такого великого тренера. Моуринью должен заинтересоваться парочкой игроков «Зенита» для усиления своей команды. Хочется, чтобы матч прошёл в борьбе, а «Зенит» играл на победу», — приводит слова ветерана Legalbet..

Стрепетов отметил, что сборная России должна показать красивый футбол, независимо от уровня сопротивления со стороны соперника, находящегося в конце второй сотни рейтинга ФИФА. В этом плане бывший футболист считает, что игроки сборной Брунея будут учиться у россиян на поле.

Россия и Бруней встретятся 15 ноября в Краснодаре в 19.00 по московскому времени. Игра «Зенита» Сергея Семака с турецким «Фенербахче», возглавляемым Жозе Моуринью, начнется в Стамбуле часом позже.

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