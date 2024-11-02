Российский футболист о комментаторах: мне неинтересно слушать «Дом-2»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что смотрит футбол без звука, передает «РБ Спорт».

«У нас, конечно, большие проблемы с комментаторами (смеется). Я без звука смотрю футбол. Мне «Дом-2» слушать неинтересно», — сказал Канчельскис.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин до этого подверг критике работу российских комментаторов и заявил, что выключает звук каждый раз, когда включает футбольные матчи.

«Когда смотрю футбол, я выключаю звук. Не хочу заводиться. Не могу оценивать их уровень. В некоторых моментах то, что я слышу от них, меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!» — заявил Карпин.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что футбольные комментаторы мешают смотреть матчи по телевизору.