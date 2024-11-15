Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Фенербахче»

Петербургский «Зенит» по футболу объявил в своем Telegram-канале стартовый состав команды на матч Суперсерии с турецким «Фенербахче».

С первых минут игру начнут Денис Адамов, Нино, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Родригао, Александр Ерохин, Максим Глушенков, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Александр Соболев и Педро.

Встреча состоится на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее команды провели между собой четыре матча. В 2019 году эти соперники встречались в рамках Лиги Европы — «Зенит» проиграл на выезде со счетом 0:1, а дома выиграл 3:1. В 2023-м году два товарищеских матча завершились вничью. В первой игре команды сыграли 2:2, а во второй — 0:0 (4:3 по пенальти).

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