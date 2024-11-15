Агент Дзюбы заявил, что футболиста обидели в «Локомотиве»

Агент нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что футболиста обидели в московском «Локомотиве». Его слова приводит Sport24.

«Мое мнение: с Артемом в «Локомотиве» поступили просто не по-человечески. Пусть это будет обида. На мой взгляд, повод для такой обиды коллеги дали весомый. В «Локомотиве» уже не в первый раз происходят странные вещи», — заявил Гольдман.

В скандальном интервью Дзюба раскритиковал генерального директора «красно-зеленых» Владимира Леонченко и наставника команды Михаила Галактионова.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюба признался, что все еще любит «Спартак».