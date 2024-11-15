Футболист «Зенита» ответил на вопрос о переходе в «Спартак»

Футболист петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев на YouTube-канале «СБГ Шоу», у которого в 2026 году заканчивается контракт с клубом, заявил, что не готов перейти в московский «Спартак» .

«Пойду ли я в «Спартак»? Нет. Неизвестно, как жизнь сложится. Как она у меня будет через два года? Неизвестно, кем стану, кем буду. И тогда, считай, мои слова там будут потом вырезать. Но на данный момент нет», — сказал Караваев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Караваев сыграл в 12 матчах, не отметившись забитыми мячами.

В РПЛ сыграно 15 туров. По итогам первой половины сезона лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. На один балл от «быков» отстает «Зенит», а замыкает тройку лучших «Локомотив», который набрал 34 балла.

«Динамо» идет на четвертой строчке, набрав 30 баллов. «Спартак» — пятый, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков. На балл отстает ЦСКА, расположившийся на шестой строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 23 ноября.

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