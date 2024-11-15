Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист «Зенита» рассказал, на что может потратить миллион рублей

Футболист «Зенита» Караваев: могу потратить миллион рублей на часы

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев на YouTube-канале «СБГ Шоу» заявил, что может потратить миллион рублей на часы.

«Могу потратить миллион рублей на часы. Коллекционирую ли я их? Не то что коллекционер, просто есть какой-то сет часов, которые ну, которые мне якобы понравились», — сказал Караваев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Караваев сыграл в 12 матчах, не отметившись забитыми мячами.

В РПЛ сыграно 15 туров. По итогам первой половины сезона лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. На один балл от «быков» отстает «Зенит», а замыкает тройку лучших «Локомотив», который набрал 34 балла.

«Динамо» идет на четвертой строчке, набрав 30 баллов. «Спартак» — пятый, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков. На балл отстает ЦСКА, расположившийся на шестой строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 23 ноября.

Ранее у футболиста «Краснодара» пропали из раздевалки часы за 8 млн рублей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами