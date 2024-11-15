Футболист «Зенита» рассказал, на что может потратить миллион рублей

Игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев на YouTube-канале «СБГ Шоу» заявил, что может потратить миллион рублей на часы.

«Могу потратить миллион рублей на часы. Коллекционирую ли я их? Не то что коллекционер, просто есть какой-то сет часов, которые ну, которые мне якобы понравились», — сказал Караваев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Караваев сыграл в 12 матчах, не отметившись забитыми мячами.

В РПЛ сыграно 15 туров. По итогам первой половины сезона лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. На один балл от «быков» отстает «Зенит», а замыкает тройку лучших «Локомотив», который набрал 34 балла.

«Динамо» идет на четвертой строчке, набрав 30 баллов. «Спартак» — пятый, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков. На балл отстает ЦСКА, расположившийся на шестой строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 23 ноября.

Ранее у футболиста «Краснодара» пропали из раздевалки часы за 8 млн рублей.