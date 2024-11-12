Дзюба раскритиковал российских футбольных комментаторов

Российский футболист Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» раскритиковал российских футбольных комментаторов.

«Я полностью поддерживаю критику комментаторов со стороны Валерия Карпина. Они только сейчас пришли в себя немножко, после того, как их пуканы взорвались», — сказал Дзюба.

Футболист рассказал, что с друзьями провели эксперимент и смотрели матч с закрытыми глазами.

«Три-четыре минуты мы продержались. Вообще выпали. История из отеля, рассказы какие-то… А что на футбольном поле происходит-то?» — добавил Дзюба.

Также Дзюба отметил, что футбольные комментаторы не могут давать оценку эпизоду из-за того, что не играли в футбол.

«Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?» — добавил Дзюба.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее Карпин раскритиковал российских комментаторов.