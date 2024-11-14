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«Двоякое впечатление»: Глушаков оценил перспективы «Спартака»

Футболист Глушаков: «Спартак» борется за чемпионство в РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что красно-белые борются за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Сложно сказать. Двоякое впечатление от работы Деяна Станковича, есть хорошие матчи и плохие. Но так во всех командах в течение сезона. Все работают. Но «Спартак» борется за чемпионство в РПЛ. И в Кубке тоже есть шансы на трофей», — заявил Глушаков.

«Спартак» после 15 туров национального первенства идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 баллов. От лидирующего «Краснодара» команду отделяет девять очков.

В прошлом туре «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Локомотива». Игра пройдет 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Глушаков обязал конголезца из «Спартака» выучить имя легенды клуба.

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