У футболиста «Краснодара» пропали из раздевалки часы за 8 млн рублей

У футболиста «Краснодара» Федора Смолова после выездного матча с казанским «Рубином» из раздевалки пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Максим Алланазаров.

Отмечается, что футболист оставил часы в шкафчике, отлучился на некоторое время, когда он вернулся, часов уже не было. Сотрудники стадиона посмотрели камеры, но не нашли ничего подозрительного.

Встреча «Рубина» и «Краснодара», которая прошла 10 ноября, завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 18-й минуте открыл игрок «Рубина» Никола Чумич. Александр Черников в начале второго тайма сравнял счет. Олакунле Олусегун на 87-й минуте забил гол в ворота «Рубина», но его мяч отменили после просмотра ВАР.

После первого круга РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла. «Рубин» располагается на седьмом месте. Клуб из столицы Татарстана набрал 19 баллов.

Ранее футболист Неймар ответил на сообщения о краже кольца фанатом.