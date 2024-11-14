Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У футболиста «Краснодара» пропали из раздевалки часы за 8 млн рублей

Журналист Алланазаров: у футболиста Смолова пропали часы за 8 млн рублей

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

У футболиста «Краснодара» Федора Смолова после выездного матча с казанским «Рубином» из раздевалки пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Максим Алланазаров.

Отмечается, что футболист оставил часы в шкафчике, отлучился на некоторое время, когда он вернулся, часов уже не было. Сотрудники стадиона посмотрели камеры, но не нашли ничего подозрительного.

Встреча «Рубина» и «Краснодара», которая прошла 10 ноября, завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 18-й минуте открыл игрок «Рубина» Никола Чумич. Александр Черников в начале второго тайма сравнял счет. Олакунле Олусегун на 87-й минуте забил гол в ворота «Рубина», но его мяч отменили после просмотра ВАР.

После первого круга РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла. «Рубин» располагается на седьмом месте. Клуб из столицы Татарстана набрал 19 баллов.

Ранее футболист Неймар ответил на сообщения о краже кольца фанатом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами