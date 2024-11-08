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Неймар ответил на сообщения о краже кольца фанатом

Неймар назвал фейком сообщения СМИ о том, что фанат украл у него кольцо на матче

Полузащитник саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» и национальной сборной Бразилии Неймар назвал фейком сообщения СМИ о том, что у него украли кольцо перед матчем. Слухи об этом он прокомментировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Футболист рассказал, что у него не крали никаких драгоценностей.

«Вы, ребята, сходите с ума! Только на этой неделе было три фейковых новости. Страница такого размера, полная подписчиков, распространяющих ложь. Это все усложняет... стыдно, что Бразилия так со мной обращается», — написал Неймар.

Видео, на котором якобы произошла кража кольца, было сделано перед матчем «Аль-Хиляля» против иранского «Эстегляля» в Лиге чемпионов Азии. На нем футболист протянул руку к фанатам во время выхода на поле, а один из них, заявили СМИ, снял украшение с пальца спортсмена. Выйдя на поле, он посмотрел на свою руку, после чего обернулся на фанатов. На этом видео обрывается.

Кольцо якобы выставили на продажу за 60 тыс. саудовских риялов (примерно €15 тыс.).

Неймар перешел в саудовский клуб прошлым летом и провел за него всего семь матчей.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» хочет расторгнуть контракт с Неймаром.

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