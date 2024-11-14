Экс-футболист сборной России о Дзюбе: это воспринимается как детские шалости

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал слова форварда Артема Дзюбы о том, что он не подаст руку тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку из-за того, что так как тренер вынудил Артема уйти из «Зенита» в 2022 году, передает ТАСС.

«После окончания карьеры это воспринимается как детские шалости. Учась сейчас на тренера, понимаешь, какую работу он проделывает. У наставника больше 20 игроков. Каждому угодить невозможно», — сказал Жирков.

9 апреля 2023 года после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) Семак подошел к Дзюбе, который тогда играл за московский «Локомотив», и протянул ему руку. Дзюба проигнорировал специалиста, после чего Семак махнул рукой и ушел к своим игрокам.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее Семак отреагировал на критику Дзюбы в свой адрес.