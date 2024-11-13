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Тренер «Зенита» отреагировал на критику Дзюбы в свой адрес

Тренер «Зенита» Семак о критике со стороны Дзюбы: для всех хорошим не будешь

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова бывшего форварда команды Артема Дзюбы о том, что специалист плохо к нему относился, а также заявил, что не будет жать руку тренеру, передает »«Чемпионат».

«Те, кто не попадает в состав, конечно, обижаются. Это нормальная картина. Я не смотрел интервью Дзюбы. Конечно, видел какие-то отрывки. Переживем. Для всех хорошим не будешь», — сказал Семак.

9 апреля 2023 года после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) Семак подошел к Дзюбе, который тогда играл за московский «Локомотив», и протянул ему руку. Дзюба проигнорировал специалиста, после чего Семак махнул рукой и ушел к своим игрокам.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее комментатор «Матч ТВ» назвал Дзюбу семилетним ребенком с синдромом Туретта.

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