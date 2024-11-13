Агент отметил позитивные моменты в скандальном интервью Дзюбы

Российский агент Дмитрий Селюк рассказал, в чем он согласен с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой, который дал скандальное интервью. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Нужно каждое высказывание рассматривать в определенном контексте. Некоторые вещи он говорит правильные, включая то, что агенты в России – зло. Большинство думают только о том, как взять деньги», — заявил Селюк.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюба признался, что все еще любит «Спартак».