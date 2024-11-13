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Бывший футболист назвал причину, почему в РПЛ в этом сезоне нет фаворита

Экс-футболист Деменко: в РПЛ нет явного фаворита

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об интриге в Российской премьер-лиге, заявив, что сейчас в чемпионате страны нет явного фаворита.

«Смотришь чемпионат России, и нет явного фаворита. Тот же «Краснодар», лидер, играет с «Крыльями Советов». Ведет, игра дается, но мы видели последние десять минут, где «Крылья» забили мяч, перехватили инициативу. Находящиеся внизу таблицы команды бьются изо всех сил за выживание, а коллективы, которые над ними, могут опуститься на их место после одной-двух неудачных встреч. Такая же ситуация и в верхней части таблицы», — считает Деменко.

После первого круга в РПЛ с 37 очками лидирует «Краснодар». Действующий чемпион «Зенит», выигравший шесть последних чемпионатов России, занимает второе место, отставая на один балл. В пятерку также входят столичные «Локомотив» (34 очка), «Динамо» (30) и «Спартак» (28). ЦСКА занимает шестое место с 27 очками.

Ранее экс-президент «Спартака» Червиченко назвал вратаря Максименко лучшим в команде.

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