Назван лучший игрок «Спартака» по итогам первого круга

Лучшим игроком московского «Спартака» по итогам первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) является голкипер Александр Максименко. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.

«Максименко — лучший игрок «Спартака» после 15 туров. Он самый надежный, стабильный футболист. Понимаешь, что от него ждать. В воротах один из лучших российских голкиперов. Никаких сюрпризов, никаких выступлений, как на кардиограмме — то вверх, то вниз. У него все стабильно. Бывает, ошибается, как и все другие голкиперы», — сказал Червиченко.

Собеседник источника также высказался о перспективах Максименко заиграть в Европе. По его мнению, необходимости в этом у вратаря нет, равно как и болельщикам интереснее наблюдать за лучшими российскими игроками на родине.

В текущем розыгрыше РПЛ голкипер провел все 15 матчей, в девяти из них он сохранил ворота на замке. В общей сложности Максименко пропустил 12 мячей. После 15 туров «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков и отставая от лидирующего «Краснодара» на девять баллов.

Ранее стало известно, что «Спартак» зимой готов потратить на трансферы €40-50 млн.