Агент: Дзюба обкакался в Турции, а сейчас в России его освистывают

Представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы Леонид Гольдман просил футбольного агента Дмитрия Селюка помочь с переходом футболиста в подмосковные «Химки». Об этом Селюк рассказал в интервью порталу ODDS.ru.

«Он считает, что ему никто не нужен, но почему-то всегда от его лица выступает некий Леонид Гольдман, который, кстати, звонил мне, чтобы Артем перешел в «Химки». Не сам Артем звонил, а Гольдман. Если Артем считает, что он талантливый футболист, который мог играть в Европе, мог достичь определенного уровня, если он считает, что у него великая карьера, но заканчивает ее в «Акроне», а на любом стадионе на него плюют, поносят и обзывают — ну не знаю. Я считаю, что гораздо лучше карьера у Франческо Тотти, который играл в одной команде, перед ним преклоняются все болельщики, уважает вся страна», — сказал Селюк.

Собеседник источника выразил мнение, что большинство футбольных агентов — перекупщики, которые лишь используют спортсменов для своих целей. В то же время многие талантливые молодые футболисты не подкованы юридически и не адаптированы к определенным жизненным ситуациям, вследствие чего доверяют агентам и сталкиваются впоследствии с проблемами.

«Даже так — если я дам Дзюбе прочитать контракт, он не поймет, что там — вода или бульон, к чему надо внимательно отнестись, какие слова ему могут далее помешать», — убежден Селюк.

По его словам, Дзюбе в свое время повезло, что он смог попасть в петербургский «Зенит». И в расцвете карьеры он мог бы играть в Европе и добиться там высоких результатов, полагает специалист. Однако свой шанс в Турции Артем не использовал и вернулся на родину, где его освистывают на каждом стадионе.

«Артем пошел в Турцию, мягко говоря, там обкакался и вернулся. И сейчас на каждом стадионе его освистывают и оплевывают. Для меня странно, что игрок провел свою карьеру так, что к нему таким образом относятся. <...> Я понимаю, что в историю можно и задницей войти, но было бы гораздо лучше, если бы Артему везде аплодировали и восторгались им», — резюмировал агент.

Селюк также допустил, что Дзюба сам платит тольяттинскому «Акрону», за который сейчас выступает. Специалист считает, что клуб не потянул бы финансовые запросы футболиста.

Ранее экс-президент «Локомотива» Наумов заявил, что у Дзюбы шаловливые руки.