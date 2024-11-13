Экс-президент «Локомотива» заявил, что у Дзюбы шаловливые руки

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы о том, что он не пожмет руку тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову и наставнику петербургского «Зенита» Сергею Семаку, передает «Евро-Футбол.Ру».

«А ему Семак и Галактионов пожмут руку? Тем более его руки не совсем чистые, скажем так. Шаловливые (смеется). Зато Дзюба любит Слуцкого, о нем всегда хорошо говорит», — сказал Наумов.

9 апреля 2023 года после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) Семак подошел к Дзюбе, который тогда играл за московский «Локомотив», и протянул ему руку. Дзюба проигнорировал специалиста, после чего Семак махнул рукой и ушел к своим игрокам.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее Дзюба рассказал, что жена плакала, отговаривая его переходить в «Акрон».