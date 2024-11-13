Ротенберга высмеяли в матче КХЛ

Болельщица «Сибири» пошутила над главным тренером СКА Романом Ротенбергом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В трансляцию встречи попала девушка на трибунах, которая сидела с плакатом, на котором были поздравления для Ротенберга с его 214-м матчем в лиге.

7 октября специалист пожаловался на дискриминацию по национальному признаку в российском хоккее. Он обиделся на то, что КХЛ не поздравила его с 200-й игрой.

10 октября челябинский «Трактор» выложил видеоролик, высмеивающий Ротенберга.

Матч «Сибири» и СКА закончился в серии буллитов со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Единственный точный бросок выполнил форвард Валентин Зыков.

После 27 игр СКА занимает третье место в Западной конференции, набрав 34 очка. Лидирует в этой части таблицы ярославский «Локомотив» — у коллектива 48 баллов. Вторым идет «Спартак» (35).

Ранее КХЛ объявила о сотрудничестве с европейским клубом.