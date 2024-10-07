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Ротенберг пожаловался на дискриминацию по нацпризнаку в российском хоккее

Ротенберг: КХЛ не поздравила с 200-м матчем, это дискриминация по нацпризнаку

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Владимир Песня/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг выразил недовольство тем, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не поздравила его с 200-й игрой в лиге, передает РИА Новости.

«Выступил вице-президент КХЛ перед игрой, поздравил Александра Радулова. Я тоже его поздравляю. В это же время лига не поздравила меня с 200-й игрой. Не должно быть дискриминации по национальному признаку», — сказал Ротенберг.

В матче регулярного чемпионата СКА одолел ярославский «Локомотив» со счетом 4:3 (ОТ).

Ротенберг тренирует СКА с 2022 года. Также Ротенберг тренирует команду «Россия 25».

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Ротенберг призвал проверить IP-адреса пишущих гадости людей на связь с Киевом.

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