Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КХЛ объявила о сотрудничестве с европейским клубом

КХЛ объявила о сотрудничестве с сербским хоккейным клубом «Црвена Звезда»

close
Global Look Press

Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) объявила о сотрудничестве с сербским хоккейным клубом «Црвена Звезда». Об этом сообщается в официальном заявлении пресс-службы лиги.

Стороны планируют реализацию совместных проектов, которые будут направлены на развитие детского хоккея в Сербии, проведение мастер-классов для повышения квалификации тренеров, а также организацию совместных тренировочных лагерей для игроков. Еще одним пунктом станет проведение соревнований между сербскими командами и детскими хоккейными школами команд КХЛ.

Ранее Мадагаскар пригласил Александра Овечкина и Романа Ротенберга развивать хоккей.

«Можем попробовать и создать хоккейную команду. Ждем ли мы Ротенберга с Овечкиным на Мадагаскаре? Да!» — заявил директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.

Ранее американец повторил рекорд Овечкина в НХЛ.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами