КХЛ объявила о сотрудничестве с европейским клубом

Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) объявила о сотрудничестве с сербским хоккейным клубом «Црвена Звезда». Об этом сообщается в официальном заявлении пресс-службы лиги.

Стороны планируют реализацию совместных проектов, которые будут направлены на развитие детского хоккея в Сербии, проведение мастер-классов для повышения квалификации тренеров, а также организацию совместных тренировочных лагерей для игроков. Еще одним пунктом станет проведение соревнований между сербскими командами и детскими хоккейными школами команд КХЛ.

Ранее Мадагаскар пригласил Александра Овечкина и Романа Ротенберга развивать хоккей.

«Можем попробовать и создать хоккейную команду. Ждем ли мы Ротенберга с Овечкиным на Мадагаскаре? Да!» — заявил директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.

Ранее американец повторил рекорд Овечкина в НХЛ.