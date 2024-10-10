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Хоккеисты «Трактора» высмеяли Ротенберга после матча КХЛ

Хоккеисты «Трактора» пошутили над Ротенбергом после победы над «Адмиралом» в КХЛ

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Хоккейный клуб «Трактор»/VK

Хоккеисты челябинского «Трактора» пошутили над главным тренером петербургского СКА Романом Ротенбергом после матча с «Адмиралом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соответствующее видео опубликовано на канале клуба в YouTube.

В ролике показана раздевалка команды. Нападающий команды Александр Кадейкин подошел к манекену и расстегнул на нем кофту, под которой была футболка с надписью: «Почему никто нас не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация».

7 октября Ротенберг заявил, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем в лиге, и назвал это это дискриминацией по национальному признаку.

9 октября «Трактор» обыграл «Адмирал» со счетом 2:0 и одержал пятую победу подряд.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее комментатор одним словом оценил попытку обмена Эмиля Галимова из СКА в «Барыс».

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