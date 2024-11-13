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В «Сьоне» рассказали о травме Миранчука

Президент «Сьона»: Антон Миранчук выбыл на 4-5 недель

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Александр Вильф/РИА Новости

Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константен рассказал о травме полузащитника команды Антона Миранчука. Его слова приводит Odds.ru.

«Миранчук — замечательный человек, он хорошо влился в команду. Насчет травмы сложно сказать. Я думаю, что он выбыл на срок между 4 и 5 неделями», — сказал Константен.

Он также добавил, что Миранчук — замечательный человек и хорошо влился в команду.

10 ноября «Сьон» сообщил о травме Антона Миранчука. Он пропустил матч 14-го тура чемпионата Швейцарии против «Люцерна» (4:2).

Россиянин подписал в начале сентября со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). Всего в чемпионате Швейцарии он успел сыграть в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Единственный гол за «Сьон» Миранчук забил в товарищеском матче с «Лозанной».

Ранее Миранчуку предсказали переход в более статусную команду.

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