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Антону Миранчуку предсказали переход в более статусную команду

Защитник «Локомотива» Сильянов: после «Сьона» Миранчук пойдет на повышение

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FCSion/X (ранее Twitter)

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о своем бывшем одноклубнике Антоне Миранчуке, который покинул «железнодорожников» по окончании прошлого сезона как свободный агент и подписал контракт с швейцарским «Сьоном».

«После новостей о переходе Антона Миранчука в «Сьон» я пожелал ему, чтобы у него там все получилось. Это его выбор, поэтому ему только удачи. После «Сьона» Антон 100% может перейти на повышение в более классную и статусную команду», — приводит слова Сильянова Legalbet.

Миранчук, становившийся в составе «Локомотива» и чемпионом страны, и обладателем Кубка России, подписал в начале сентября со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). «Сьон» набрал 10 очков в шести турах в национальном чемпионате и в данный момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

Ранее «Химки» отстранили Дениса Глушакова от работы с основной командой.

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