Назван лучший игрок «Зенита»

Лучшим игроком петербургского «Зенита» по итогам первого круга текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) является колумбийский полузащитник Вильмар Барриос. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший нападающий сине-бело-голубых Дмитрий Радченко.

«Лучший игрок «Зенита» в первом круге — Барриос. Хотел бы отметить его. Он проводит чемпионат очень стабильно, надежно, как он это и умеет», — считает Радченко.

Эксперт заметил, что у ряда других лидеров команды наблюдались спады. В этом контексте Радченко упомянул Вендела, Клаудиньо и получившего травму Максима Глушенкова. Он также констатировал, что на ожидаемый уровень не вышел форвард Маттео Кассьерра. Кроме того, по словам Радченко, есть вопросы к линии обороны, а вот опорная зона была наиболее стабильной.

В текущем сезоне Барриос провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями в этих встречах он не отметился. После 15 туров сине-бело-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара».

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