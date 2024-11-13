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Рублев проиграл второй матч на Итоговом турнире

Россиянин Рублев проиграл испанцу Алькарасу на Итоговом турнире ATP

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Yves Herman/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение во второй встрече Итогового турнира ATP.

Соперником россиянина был испанский теннисист Карлос Алькарас. Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 3:6, 6:7 (8:10).

За это время Рублев выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алькараса десять эйсов, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В третьем матче Рублев сразится с представителем Норвегии Каспером Руудом, а Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым.

11 ноября Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он обошел австралийца Алекса Де Минора и стал восьмым. Лучшим из российских теннисистов в рейтинге ATP остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку. Еще один представитель России Карен Хачанов занимает 19-е место.

В октябре Рублев стал первым теннисистом десятилетия, которому удалось одержать более 40 побед во всех сезонах этого десятилетия.

Ранее поведение Даниила Медведева на Итоговом турнире назвали смешным.

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