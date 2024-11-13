Яркая битва: Рублев уступил Алькарасу на Итоговом турнире АТР

Классный матч, особенно крутой был второй сет, но на тай-брейке Алькарас все же использовал один из своих шансов и победил — 6:3, 7:6 (10-8). Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Старательно играл Рублев Алькарасу под лево, но тот обострял и в итоге нашел форхенд. После этого оставалось забить от сетки с лета, но он умудрился попасть в сетку! 7-8, сетбол на чужой подаче у Андрея.
Не проходит первая у Рублева, Алькарас агрессивно принимает, но вторым ударом на этот раз не попадает в боковую линию — 5-6, сетбол у Рублева! Правда, две подачи у Алькараса.
Сумасшедший, просто сумасшедший розыгрыш, в котором оба были прекрасны, но выиграл все равно Алькарас — 5-3.
Уф! Алькарасу помогает на приеме трос, а потом испанец пытается обвести свечкой, но чуточку не попадает по длине — 4-3.
А вот тут у Карлоса получился прием, и у Андрея поехала нога — 2-1, с минибрейком повел испанец.
Все сделал Рублев, но зря пошел к сетке, а Алькарас попал в заднюю линию, и Андрей не уложил в корт в ответ — 5:4.
Классный розыгрыш от обоих, но Алькарасу чуть повезло с попаданием в боковую линию в начале, и в итоге он довел дело до победы — 15:15.
Трос немного помог Рублеву, но затем какую обводку он исполнил с форхенда против вышедшего к сетке Алькараса — 0:30.
В самую заднюю линию свечой попал Алькарас, после чего Рублев очень коротко и удобно сыграл, а испанец попал в сетку — 15:0.
Долгий обмен в хорошем темпе после второй подачи, и Андрей выдерживает, а Алькарас ошибается — 1:1.
Равное начало, но постепенно игра становилась все более в пользу Алькараса. В итоге он забрал четыре последних гейма подряд, включая два брейка — 1-0.
И классным ударом на вылет с форхенда по линии заканчивает гейм в свою пользу испанец — 4:3, Алькарас повел с брейком.
Рублев выбил Алькараса из корта подачей, но не забил в совершенно свободный корт — меньше, брейк-пойнт.
Вот это розыгрыш! Рублев уже был загнан в угол, но свечкой под заднюю линию выровнял розыгрыш, а затем заставил Алькараса пробить в сетку — 15:15.
Ох! Пошел в атаку Алькарас, вышел к сетке, но Рублев здорово обводил из обороны — чуть в коридор — 0:15.
В затяжном розыгрыше Рублев решает обострить переводом по диагонали с форхенда и не попадает — 2:2.
Хороший розыгрыш, в котором Рублев здорово отоборонялся, а потом ошибся кроссом справа, перейдя в контратаку — 15:15.
Рублев с трудом зацепился за прием и оборонялся в розыгрыше, где все было в руках Карлоса, который ударом по линии на вылет... не попал по длине — 40:40.
Рублев глубоко принял сложную подачу Алькараса, после чего повел розыгрыш, вышел вперед и пробил в свободный угол — 15:30.
Появились на корте теннисисты. Заболевший прямо перед турниром и продолжающий пить антибиотики Алькарас снова с наклейкой на носу для улучшенного дыхания.
Интересно, что Алькарас с Рублевым встречались всего дважды. В прошлом году в группе на Итоговом победил Алькарас — 7:5, 6:2. А в единственном матче в этом году выиграл Рублев, причем было это в четвертьфинале грунтового (!) «Мастерса» в Мадриде — 4:6, 6:3, 6:2.
Сегодняшние соперники синхронно потерпели поражения в первом туре. Алькарас не справился с норвежцем Каспером Руудом — 1:6, 5:7. Рублев ничего не смог противопоставить Александру Звереву из Германии — 4:6, 4:6.