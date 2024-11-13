Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Яркая битва: Рублев уступил Алькарасу на Итоговом турнире АТР

Рублев проиграл 12 сетов подряд на Итоговых турнирах АТР

close
Yves Herman/Reuters
В матче второго тура групповой стадии Итогового турнира года АТР в Турине встречались неудачники первого тура испанец Карлос Алькарас и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:50

Классный матч, особенно крутой был второй сет, но на тай-брейке Алькарас все же использовал один из своих шансов и победил — 6:3, 7:6 (10-8). Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:48

Какой приемище Карлоса! Очень неожиданно и эффективно — 7:6 (10-8)!

17:47

Уверенные атаки Алькараса — 9-8, снова матчбол у Алькараса на подаче россиянина.

17:47

Принимает тяжелую подачу Рублев, угадывает направление атаки, но не возвращает в корт — 8-8.

17:46

Старательно играл Рублев Алькарасу под лево, но тот обострял и в итоге нашел форхенд. После этого оставалось забить от сетки с лета, но он умудрился попасть в сетку! 7-8, сетбол на чужой подаче у Андрея.

17:45

Прием в сетку — 7-7.

17:45

Эйс по центру корта — 7-6, матчбол у Алькараса, но на подаче Рублева.

17:44

Забивает испанец на вылет после короткого приема — 6-6.

17:43

Не проходит первая у Рублева, Алькарас агрессивно принимает, но вторым ударом на этот раз не попадает в боковую линию — 5-6, сетбол у Рублева! Правда, две подачи у Алькараса.

17:43

Отменная подача и прием в сетку — 5-5.

17:42

ДВОЙНАЯ ОШИБКА АЛЬКАРАСА — 5-4, ответный минибрейк Рублева!

17:41

Сумасшедший, просто сумасшедший розыгрыш, в котором оба были прекрасны, но выиграл все равно Алькарас — 5-3.

17:40

Уф! Алькарасу помогает на приеме трос, а потом испанец пытается обвести свечкой, но чуточку не попадает по длине — 4-3.

17:39

Нервный обмен ударами слева, и в итоге испанец бьет в сетку — 4-2.

17:39

Очень коротко принимает Андрей, и соперник легко забивает с хафкорта — 4-1.

17:38

Прием в сетку — 3-1.

17:37

А вот тут у Карлоса получился прием, и у Андрея поехала нога — 2-1, с минибрейком повел испанец.

17:37

Аут по длине с агрессивного приема второй подачи у испанца — 1-1.

17:36

Алькарас вышел на подачу и все сделал четко в два форхенда — 1-0.

17:35

И нет приема — 6:6. Нас ждет тай-брейк!

17:35

Эйс — 40:0.

17:34

Отлично подает дважды подряд Рублев — 30:0.

17:32

И аут у Рублева — 6:5. Минимум тай-брейк Алькарас себе обеспечил.

17:31

Решает испанец укоротить после приема, но даже не добивает до сетки — 40:15.

17:31

Итак оборонялся изо всех сил Рублев, так Алькарас еще и укоротил с лета в конце — 40:0.

17:30

Аут у Рублева — 30:0.

17:29

Да ладно! И тут попал в боковую линию Алькарас — 15:0.

17:28

И аут с приема. Гейм под «ноль» в пользу Рублева — 5:5.

17:28

Даже вторую подачу в сетку принимает Алькарас — 40:0.

17:27

Аут по длине с приема — 30:0.

17:27

Срывает по длине удар Алькарас — 15:0.

17:25

Все сделал Рублев, но зря пошел к сетке, а Алькарас попал в заднюю линию, и Андрей не уложил в корт в ответ — 5:4.

17:24

Двойная ошибка — 40:15.

17:24

Оставляет открытым корт после приема Рублев. И дальше еще один эйс — 40:0.

17:23

Но свою подачу Алькарас начинает уверенно — 15:0.

17:22

А здесь ловит на противоходе драйвволлеем после приема Алькараса Андрей — 4:4.

17:22

И еще одна — 40:0.

17:22

Две подряд отличных подачи Рублева новыми мячами — 30:0.

17:19

Не справляется Рублев в обороне — 4:3.

17:19

Косой эйс от Алькараса — 40:30.

17:19

Просто на качественно сыграл Рублев и взял очко — 30:30.

17:18

А вот тут прием в сетку — 30:15.

17:17

Прием на вылет — 15:15.

17:17

Классный розыгрыш от обоих, но Алькарасу чуть повезло с попаданием в боковую линию в начале, и в итоге он довел дело до победы — 15:15.

17:16

Эйс — 3:3.

17:16

Аут по длине в коротком розыгрыше у Алькараса — 40:0.

17:15

Еще одна ошибка с приема — 30:0.

17:15

Ошибается Алькарас ударом справа — 15:0.

17:14

И еще два уверенных очка Алькараса с подач подряд — 3:2.

17:13

Подача приходит на выручку, а потом Рублев играл на вылет с приема, но чуть не попал — 30:30.

17:11

Трос немного помог Рублеву, но затем какую обводку он исполнил с форхенда против вышедшего к сетке Алькараса — 0:30.

17:10

Выдержал Рублев непростую перестрелку — 0:15.

17:09

Подачей забирает гейм Рублев — 2:2.

17:09

Рублев ловит Алькараса на противоходе — больше.

17:08

Какая обводка Алькараса! Фантастика! 40:40.

17:07

Близок Рублев к тому, чтобы взять гейм — 40:30.

17:06

Ловит на противоходе бежавшего к сетке испанца Рублев — 30:15.

17:05

Зря Рублев подал вторым мячом под право Алькарасу — 15:15.

17:05

В самую заднюю линию свечой попал Алькарас, после чего Рублев очень коротко и удобно сыграл, а испанец попал в сетку — 15:0.

17:02

Рублев не принимает вторую подачу — 2:1.

17:02

Блестяще укорачивает Алькарас — 40:15.

17:01

Опять форхенд Алькараса решает судьбу розыгрыша — 30:15.

17:01

Ошибается Карлос — 15:15.

17:00

Тяжело принять такую подачу Алькараса — 15:0.

16:59

Долгий обмен в хорошем темпе после второй подачи, и Андрей выдерживает, а Алькарас ошибается — 1:1.

16:58

Подача приносит перевес россиянину — больше.

16:58

Обменялись быстрыми розыгрышами — 40:40.

16:57

Активная игра Андрея приносит ему очко — 30:30.

16:57

Еще одна ошибка Рублева, теперь при обмене слева налево — 15:30.

16:56

Проигрывает первое очко на своей подаче Рублев, но потом здорово подает — 15:15.

16:55

Легко, под «ноль» забирает свою первую подачу во втором сете Алькарас — 1:0.

16:54

Эйс — 30:0.

16:53

Классную комбинацию проводит Алькарас и забивает с форхенда на вылет — 15:0.

16:50

Равное начало, но постепенно игра становилась все более в пользу Алькараса. В итоге он забрал четыре последних гейма подряд, включая два брейка — 1-0.

16:50

Аут Рублева после приема соперника заканчивает сет — 6:3.

16:49

Остро принимает и уверенно атакует Алькарас — 30:40, и это сетбол!

16:48

Не справляется с возвратом форхенда соперника Андрей — 30:30.

16:48

Простая ошибка от Рублева — 30:15.

16:47

Старательно играл под бэкхенд сопернику Рублев, и тот в итоге ошибся — 30:0.

16:47

Аут по длине с приема у Карлоса — 15:0.

16:46

Забирает гейм Алькарас, подтверждая брейк — 5:3.

16:45

Аут у Рублева в розыгрыше и первые эмоции — 40:30.

16:45

Подача приходит на помощь — 30:30.

16:45

Какой форхенд на вылет от Алькараса после приема Рублевым второй подачи — 15:30.

16:44

И еще ошибка от Карлоса — 0:30.

16:43

Агрессивной игрой заставляет соперника допустить ошибку Рублев — 0:15.

16:41

И классным ударом на вылет с форхенда по линии заканчивает гейм в свою пользу испанец — 4:3, Алькарас повел с брейком.

16:40

Рублев выбил Алькараса из корта подачей, но не забил в совершенно свободный корт — меньше, брейк-пойнт.

16:40

И двойная ошибка. Как невовремя — 40:40.

16:39

Ошибается Рублев — 40:30.

16:39

Сначала отличная подача, а затем бегал по углам Алькарас, и в итоге ошибся. 40:15.

16:38

Вот это розыгрыш! Рублев уже был загнан в угол, но свечкой под заднюю линию выровнял розыгрыш, а затем заставил Алькараса пробить в сетку — 15:15.

16:37

Ох! Пошел в атаку Алькарас, вышел к сетке, но Рублев здорово обводил из обороны — чуть в коридор — 0:15.

16:36

Укорачивает Алькарас, догоняет Рублев, но прямо на ракетку легко забивающему Карлосу — 3:3.

16:35

В трос попал Рублев на приеме, а Алькарас в ответ забил на вылет по прямой — 40:0.

16:35

Аут по длине у Андрея — 30:0.

16:34

Не стал неожиданностью для Алькараса выход Рублева вперед, и испанец обвел с форхенда — 15:0.

16:32

Аут с приема завершает гейм в пользу Рублева — 2:3.

16:31

Выходит в атакующую позицию Рублев и забивает смэшем — больше.

16:31

А вот тут отличный прием на вылет — ровно.

16:31

Аут с приема по длине — больше.

16:30

Рублев выскочил к сетке в розыгрыше, попытался обвести его Алькарас, но не поднял — 40:40.

16:30

Атакой после приема соперника отыгрывает одно очко Рублев — 30:40, еще брейк-пойнт остался.

16:29

Блестящим укороченным выигрывает очко Алькарас — 15:40, двойной брейк-пойнт.

16:29

Отличная подача Рублева — 15:30.

16:28

Еще одна ошибка Рублева — 0:30.

16:27

В затяжном розыгрыше Рублев решает обострить переводом по диагонали с форхенда и не попадает — 2:2.

16:26

Еще очко за Алькарасом, но затем отличный прием Рублева — 40:15.

16:25

Аут у Рублева слева в розыгрыше — 30:0.

16:24

Уверенно начинает гейм на своей подаче Алькарас — 15:0.

16:22

В сетку играет после второй подачи Рублева Алькарас — 1:2.

16:22

А вот тут хорош Алькарас — 40:30.

16:21

Еще очко за россиянином — 40:15.

16:21

Подача помогает Рублеву — 30:15.

16:20

Хороший розыгрыш, в котором Рублев здорово отоборонялся, а потом ошибся кроссом справа, перейдя в контратаку — 15:15.

16:20

Не получается прием у Алькараса — 15:0.

16:19

И подачей на вылет завершает в свою пользу гейм испанец — 1:1.

16:18

Нет приема — больше.

16:18

Рублев с трудом зацепился за прием и оборонялся в розыгрыше, где все было в руках Карлоса, который ударом по линии на вылет... не попал по длине — 40:40.

16:17

Нет приема по длине — 40:30.

16:17

Не получается прием второй подачи — 30:30.

16:16

Рублев глубоко принял сложную подачу Алькараса, после чего повел розыгрыш, вышел вперед и пробил в свободный угол — 15:30.

16:16

А вот классный прием россиянина и ошибка Карлоса — 15:15.

16:15

Эйсом начинает свою подачу Алькарас — 15:0.

16:15

И еще две классные подачи Андрея — 0:1.

16:14

Отыгрался Алькарас, но тут же Рублев взял еще очко — 30:15.

16:13

Сразу же с подачи забрал первое очко — 15:0.

16:13

Рублев вышел на подачу!

16:09

Идет разминка. По итогам жеребьевки первым подавать будет Андрей Рублев.

16:05

Появились на корте теннисисты. Заболевший прямо перед турниром и продолжающий пить антибиотики Алькарас снова с наклейкой на носу для улучшенного дыхания.

16:00

Начинается традиционная тут для каждого матча церемония открытия.

15:55

Интересно, что Алькарас с Рублевым встречались всего дважды. В прошлом году в группе на Итоговом победил Алькарас — 7:5, 6:2. А в единственном матче в этом году выиграл Рублев, причем было это в четвертьфинале грунтового (!) «Мастерса» в Мадриде — 4:6, 6:3, 6:2.

15:50

Сегодняшние соперники синхронно потерпели поражения в первом туре. Алькарас не справился с норвежцем Каспером Руудом — 1:6, 5:7. Рублев ничего не смог противопоставить Александру Звереву из Германии — 4:6, 4:6.

15:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура группового этапа Итогового турнира года АТР в Турине встречаются испанец Карлос Алькарас и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Россия обменяла поварих из дела «азовцев». На скамье подсудимых остались 12 человек
Всех женщин из 24 «азовцев», судимых в Ростове-на-Дону, обменяли
Трамп выдвинул Марко Рубио на пост госсекретаря США
В СК назвали причину обрушения моста в Крыму
В Японии предложили повышать рождаемость, удаляя 30-летним женщинам матки
Прокуратура взяла на контроль проверку по факту обрушения моста в Крыму
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард возглавит национальную разведку США
В Белом доме назвали главные угрозы национальной безопасности США
Новости и материалы
В России начались массовые проверки центров сертификации
Оскорблявшего Клоппа арбитра уличили в употреблении кокаина
Почти треть россиян самостоятельно назначают себе БАДы
В Вашингтоне заявили о скорой встрече Байдена и Си Цзиньпина
Украина заключила с Норвегией соглашение о военном сотрудничестве
Один из лучших молодых английских игроков рассказал о подробностях своего трансфера
Генсек НАТО рассказал, чем альянс может помочь Трампу
Российская пловчиха показала себя в мини-бикини
«Онэксим» продал инвестгруппу «Ренессанс Капитал» менеджменту
Суд оставил на свободе живодера из Карачаево-Черкесии, который обезглавил собаку топором
Трамп выдвинул конгрессмена из Флориды на пост главы минюста США
Стал известен еще один соперник сборной Брунея
Россиянин 19 раз ударил ножом жену, упрекнувшую его за пьянство
Украинская журналистка ужаснулась планам Киева по созданию атомной бомбы
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
Ротенберг продал стадион в Хельсинки
Австрийская OMV заявила о победе в арбитраже по спору с «Газпром экспортом»
Встреча Байдена и Трампа продлилась около двух часов
Все новости
Боррель призвал ЕС изъять замороженные активы РФ
В офисе Зеленского снова заявили об отказе от переговоров с РФ
Прокуратура Парижа потребовала приговорить Ле Пен к лишению свободы
«Сбивать российские ракеты»: в 165 км от границы РФ открылась база ПРО США
Президент Польши Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против РФ
«Не хватает еды и воды»: россиянин обратился к израильтянам из плена в Газе
«Исламский джихад» опубликовал видео с российским заложником в Газе
Спорткары, квартиры, снегоболотоход: какое имущество Блиновской могут продать за долги
Блогер Елена Блиновская официально признана банкротом
Shaman, Малахов, Мизулина: кто пришел на похороны Коробкова-Землянского
«Со всеми бывает» — важнейший сериал года. Объясняем, почему это не просто громкие слова
В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Со всеми бывает»
Как выписать человека из квартиры: полная пошаговая инструкция
Снятие с регистрационного учета: как выписать человека через «Госуслуги» и в судебном порядке
Топ-10 продуктов, содержащих кальций. Зачем организму этот макроэлемент и чем грозит его дефицит
В каких продуктах содержится много кальция и чем опасен его дефицит или избыток
Впервые за 73 дня: ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву
Зеленский напомнил Западу о критически важной помощи после удара по Киеву
«Они не имеют отношения к своей стране». Песков — о протестном марше релокантов в Берлине
Песков назвал релокантов оторванными от страны и неинтересными для россиян
Критик НАТО, телеведущий и Илон Маск. Кого Трамп назначит на главные посты в своей администрации?
Илон Маск будет главой Департамента эффективности госуправления при Трампе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами