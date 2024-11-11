«Мне было смешно»: соперник Медведева отреагировал на его поведение в матче

Американский теннисист Тейлор Фриц назвал смешным поведение россиянина Даниила Медведева в матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Мне было смешно. Честно говоря, думаю, что он забавный. Даже когда он играет не со мной, он всегда меня смешит. Я смеялся между розыгрышами. «Сосредоточься» — пришлось сказать себе», — заявил Фриц.

Во втором сете Медведев жонглировал ракеткой, бросал ее и пытался принять обратной стороной.

10 ноября Медведев проиграл Фрицу со счетом 4:6, 3:6 за 1 час 20 минут.

Следующий матч россиянин проведет 12 ноября против австралийца Алекса де Минаура, а 13 ноября Медведева ждет поединок с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Россию на нем представляют Даниил Медведев и Андрей Рублев. По итогам жеребьевки, они попали в разные группы. Медведев оказался в группе Илие Настасе, где его соперниками станут Синнер, Фриц и Де Минор. В группе Джона Ньюкомба, куда попал Андрей Рублев, также сыграют немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

Ранее были названы перспективы российских теннисистов на Итоговом турнире ATP.