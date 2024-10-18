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Рублев установил рекорд десятилетия

Рублев — первый теннисист, одержавший 40+ побед во всех сезонах этого десятилетия

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REUTERS/Violeta Santos Moura

Российский теннисист Андрей Рублев стал первым теннисистом десятилетия, которому удалось одержать более 40 побед во всех сезонах этого десятилетия.

В матче 1/8 финала турнира в Стокгольме Рублев обыграл представителя Франции Александра Мюллера. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1. Рублев сделал шесть эйсов и не допустил двойных ошибок.

Ранее Рублев потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновление которого было опубликовано на официальном сайте организации.

Лучшим из российских теннисистов в рейтинге ATP остается Даниил Медведев, который занимает пятую строчку. Карен Хачанов также потерял одну позицию, опустившись на 26-е место.

Возглавляет рейтинг ATP итальянский теннисист Янник Синнер, который выиграл «Мастерс» в Шанхае. Испанец Карлос Алькарас идет на втором месте, замыкает тройку лучших представитель Германии Александр Зверев. Сербский теннисист Новак Джокович идет четвертым.

Ранее Рублев рассказал, что ему грозила ампутация яичка.

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