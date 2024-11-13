Экс-футболист сравнил «Краснодар» с веником

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Краснодару» будет сложно бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Metaratings.

«Раз в году и веник стреляет. Когда я играл в Англии, чемпионами становились «Лидс» и «Блэкберн». В любом случае «быки» молодцы. Они бьются, они сражаются, но есть гранды, с которыми «Краснодару» тяжело бороться», — сказал Канчельскис.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сыграно 15 туров. По итогам первой половины сезона лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. На один балл от «быков» отстает петербургский «Зенит», а замыкает тройку лучших московский «Локомотив», который набрал 34 балла.

«Динамо» идет на четвертой строчке, набрав 30 баллов. «Спартак» — пятый, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков. На балл отстает ЦСКА, расположившийся на шестой строчке.

После 15-го тура в РПЛ запланирована пауза — на матчи сборных. Россия сыграет товарищеские игры с Брунеем и Сирией. 16-й тур РПЛ стартует 22 ноября.

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