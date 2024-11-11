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Руководству «Спартака» посоветовали сходить в церковь

Экс-игрок Канчельскис: руководству «Спартака» надо сходить в церковь

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andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подверг критике руководство московского «Спартака», заявив, что им ни на кого не надо обижаться. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Руководству «Спартака» надо что-то решать. В первую очередь – им сходить в церковь надо. Стоит определиться, в каком направлении они хотят работать. Когда приглашают спортивного директора из Чемпионшипа – это совсем никуда не годится. Как можно его звать в «Спартак»? Вы хотите вылететь в Первую лигу?» — заявил он.

10 ноября стало известно, что Амарал, занимавший пост спортивного директора клуба с конца 2023 года, покидает «Спартак» по соглашению сторон.

10 ноября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. В следующем туре РПЛ «Спартак» дома примет столичный «Локомотив». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Зарема Салихова высмеяла увольнение спортивного директора из «Спартака».

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