Партнер Дзюбы по «Акрону»: я-то думал, что это я клоун

Нападающий «Акрона» Мавис Чибота поделился мнением о своем партнере по команде Артеме Дзюбе, заявив , что в раздевалке нет более смешного футболиста, передает «ВсеПроСпорт».

«Нет более смешных, чем Дзюба в раздевалке? Таких нет Я-то думал, что это я «клоун», как говорят в Израиле. Человек столько всего прошел в футболе, но остается собой», — сказал Чибота.

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. В матче 12-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита» (0:5) Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте игры, вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

3 ноября Дзюба вышел на поле в матче с самарскими «Крыльями Советов» и забил один мяч (2:0), а в игре со «Спартаком» (0:4) результативными действиями не отметился.

Ранее Дзюба потерял более 100 миллионов рублей.