Дзюба потерял более 100 миллионов рублей

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале рассказал, что футболист Артем Дзюба потерял 150 миллионов рублей из-за непродления контракта с московским «Локомотивом».

Карпов утверждает, что если бы Дзюба набрал десять очков по системе гол+пас, то его контракт автоматически продлился бы еще на один год с зарплатой 120 млн рублей плюс 30 миллионов он получил бы в виде подъемных, но Дзюбе в весенней части чемпионата не удалось достичь необходимого результата из-за плохой физической формы (4+4 в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России).

У тренера «Локомотива» Михаила Галактионова случился конфликт с гендиректором клуба Владимиром Леонченко, который просил наставника не ставить Дзюбу в состав, но Галактионов отказал ему.

Дзюба выступал за «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. В матче 12-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита» (0:5) Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте игры, вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

3 ноября Дзюба вышел на поле в матче с самарскими «Крыльями Советов» и забил один мяч (2:0), а в игре со «Спартаком» (0:4) результативными действиями не отметился.

Ранее Дзюба заявил, что в «Локомотиве» все ненавидят Леонченко.