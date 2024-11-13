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Комментатор «Матч ТВ»: мы работаем не для Дзюбы и Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Черданцев: я не учу Дзюбу играть в футбол

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ФК «Акрон»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на критику футболиста Артема Дзюбы и тренера Валерия Карпина, заявив, что комментаторы работают не для них, а для более широкой аудитории, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы не комментируем матчи для профессионалов, тренеров, футболистов. Мы это делаем для широкой аудитории. При этом я, например, не учу Валерия Георгиевича тренировать, а Артема — играть. Но без оценочного суждения ты никуда не денешься», — сказал Черданцев.

Дзюба заявил, что поддерживает критику Валерия Карпина в адрес российских комментаторов.

«Я полностью поддерживаю критику комментаторов со стороны Валерия Карпина. Они только сейчас пришли в себя немножко, после того, как их пуканы взорвались», — сказал Дзюба.

Ранее Карпин раскритиковал российских комментаторов.

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