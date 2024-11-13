Стали известны составы на матч памяти Федора Черенкова

Стали известны составы московского «Спартака» и столичного «Динамо» на матч легенд памяти Федора Черенкова.

«Спартак»: Александр Филимонов, Артем Ребров, Дмитрий Хлестов, Виктор Онопко, Андрей Коновалов, Константин Головской, Рамиз Мамедов, Денис Глушаков, Алексей Мелешин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Александр Мостовой, Дмитрий Парфенов, Андрей Ещенко, Виктор Булатов, Дмитрий Ананко, Дмитрий Радченко, Александр Павленко, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Егор Титов, Роман Павлюченко, Александр Ширко, Сергей Юран.

«Динамо»: Владимир Габулов, Андрей Сметанин, Владимир Рыков, Эрик Яхимович, Евгений Смертин, Эрик Корчагин, Игорь Колыванов, Дмитрий Булыкин, Сергей Кирьяков, Руслан Пименов, Юрий Жирков, Алексей Смертин, Александр Сапета, Игорь Семшов, Андрей Кобелев, Дмитрий Хохлов, Андрей Каряка, Максим Ромащенко, Ролан Гусев, Денис Колодин, Александр Точилин, Олег Терехин.

Встреча состоится 13 ноября на домашнем стадионе «Спартака» — «Лукойл Арене».

Черенков родился 25 июля 1959 года в Москве. Он провел 15 сезонов за «Спартак» в период с 1978 по 1993 годы и установил рекорд клуба по количеству сыгранных матчей — 515 матчей. В составе красно-белых он три раза выиграл чемпионат СССР, чемпионат России и Кубок России.

Ранее экс-футболист Юрий Гаврилов сравнил фильм про Черенкова с картинами «Движение вверх» и «Легенда № 17».