Дзюба: много читаю литературу, связанную с богом

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба признался, что летом 2024 года был готов завершить карьеру, передает «Матч ТВ».

«Я безумно рад тому, как все получилось. Были разные варианты, а вывело в итоге на то, что должно быть. Я сейчас много читаю, особенно литературу, связанную с богом. Есть ситуации, где Господь направляет», — сказал Дзюба.

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. В матче 12-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита» (0:5) Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте игры, вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

3 ноября Дзюба вышел на поле в матче с самарскими «Крыльями Советов» и забил один мяч (2:0), а в игре со «Спартаком» (0:4) результативными действиями не отметился.

Ранее Дзюбе пожелали побить рекорд Александра Кержакова.