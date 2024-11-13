Комментатор «Матч ТВ» обратился к Дзюбе, использовав видео с Уткиным с ненормативной лексикой

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов в своем Telegram-канале отреагировал на интервью форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, в котором он встал на сторону главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскритиковавшего футбольных комментаторов.

Дурасов опубликовал видео с участием Василия Уткина.

«Ах да, Дзюба... Дзюба, иди нахрен», — говорит в ролике Уткин, используя ненормативную лексику.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее комментатор Генич заявил, что ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение его карьеру.